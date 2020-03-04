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أستاذ طب نفسي يكشف عن سبب نجاح "بيكا" و"شاكوش"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:56 ص
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الدكتور محمد طه
الدكتور محمد طه
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن النجاح الذي حققه مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا يحتاج إلى دراسة، مشيرا إلى أن لديهما موهبة ما، والتي تظهر بسبب توزيع ولحن أغنيات المهرجانات.

وأشار "طه"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن أغاني المهرجانات بها موهبة ما، ولكن تحتاج إلى تهذيب، حتى تُقدم في صورة ممتعة، موضحا أن الموهبة هى منحة ربانية، وجزء كبير منها يكون وراثيًا.

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن إحدى الدراسات أثبتت أن 80% من الأذن الموسيقية تكون وراثية.
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الكلمات المفتاحية

حمو بيكا حسن شاكوش أستاذ الطب النفسي

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