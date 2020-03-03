ننفرد بنشر أسماء مصابين حادث عمال صحراوي الإسماعيلية

تنفرد "الفجر" بنشر أسماء مصابين حادث عمال انقلاب السيارة النقل التي كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي اتجاه القاهرة أمام وصلة أبوسلطان بمنطقة الصوب الزراعية دائرة مركز فايد.



البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمد مكاوي مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة نقل رقم " 1726 ط. ل. ع " علي طريق طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان اتجاه القاهرة بمنطقة الصوب الزراعية دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة كلا من المدعو، أحمد ذكي محمد 27 عامًا، وأيمن أحمد سليمان 23 عامًا، ومحمد جمال حسيني 27 عامًا، ومحمود محمد سعد 24 عامًا، ومحمود عبد الفتاح إبراهيم 24 عامًا، واحمد محمد عبد الفتاح 23 عامًا، وخالد عبد الرحمن سالم 27 عامًا، وأحمد ماهر حسن 22 عامًا، وسيد عبد العزيز 29 عامًا، وأحمد محمد عبد العظيم 28 عامًا، وإبراهيم السيد إبراهيم 33 عامًا، وأحمد محمد علي 30 عامًا، وعلي العبد العزيز علي 35 عامًا، وصلاح عبد الفتاح علي 24 عامًا، ومحمد عبد الله السيد 22 عامًا، وجميعهم مقيمين مركز ومدينة القصاصين.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

