ثقافة توشكى يستضيف عروض طيبة الدولي لمسرح الطفل

شهد مسرح قصر ثقافة أسوان مساء اليوم عروض مهرجان الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل لدورته السادسة والمقام خلال الفترة من ١ حتى ٤ مارس، حيث أقيم اليوم العرض التونسي "عشرة على عشرة" تمثيل سعد شعبان، صلاح جابر، حسين على، تأليف ماجد درندش، سنوغرافيا سهيل الباني، أغاني واستعراضات هشام الركابي، تنفيذ إضاءة كريم مجيد، إخراج حسين على صالح.





يناقش العرض موضوع القبح والجمال وأهميته فى تنشئة وبناء الطفل، لأنه هو المستقبل، كذلك يناقش رسائل تربوية عديدة في حث الأطفال على حب المدرسة والدراسة ومساعدة الكبير واحترامه، والإهتمام بالرياضة لأن العقل السليم فى الجسم السليم، وكذلك النظافة سواء في المنزل أو الشارع أو أي مكان.





أعقبه عرض لفرقة "متحدى الإعاقة" لقصر ثقافة الشطبى بالإسكندرية بقيادة مصطفى جابر، قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات " الفرح الاسكندرى، الحصان، بنقول رسالة، لجل النبى، الحجالة، التنورة.



كما قامت هنا مكرم رئيس المهرجان ونجوى احمد مدير عام فرع ثقافة اسوان بتسليم درع المهرجان للفرقتين.