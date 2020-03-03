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الإمارات وماليزيا تستعرضان التطورات الإقليمية والعالمية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، لبحث آخر التطورات والمستجدات على المستويين الإقليمي والعالمي.  .

كما استعرضا، خلال الاتصال، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة. 

وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي في مراسم تنصيب السلطان عبدالله ملكا لماليزيا.

وتم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني 2019 في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

التعيين جاء خلفا للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير 2019 بعد توليه المنصب 13 ديسمبر 2016.

وتعد دولة الإمارات شريكاً مهماً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر شريك تجاري لها في غرب آسيا.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار أمريكي، وسط حرص منهما على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة.


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الكلمات المفتاحية

ماليزيا الرى التطورات الاقليمية الإمارات

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