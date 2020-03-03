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تذبذب في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:32 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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شهدت أسعار النفط حالة من التذبذب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع وجود توقعات بتخفيض منظمة أوبك الإنتاج خلال الاجتماع المقبل طبقًا لتوصيات اللجنة الفنية.

وقرر الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة في خطوة مفاجئة للأسواق أوضحت المخاوف الكبيرة جراء فيروس كورونا.

في حين استفاد الذهب الأسود من التفاؤل المتزايد بأن يسفر اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارج أوبك عن مزيد من خفض إنتاج الخام هذا الأسبوع، والذي تشير التكهنات إلى أنه قد يصل إلى مليون برميل يومياً، في حين أن الاقتراح السابق كان لخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع "أوبك +" في فيينا يومي 5 و6 مارس، لمناقشة اتفاق خفض مستويات الإنتاج الساري حالياً والذي يشمل تقليص الإمدادات بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في صفقة تمتد حتى نهاية الشهر الجاري.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، فتم الإبلاغ في الصين بالأمس عن 125 حالة مؤكدة جديدة، و31 حالة وفاة أخرى.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مخزونات النفط الأمريكي الرسمية غداً الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون ظهور البيانات الأولية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى مستوى 47.18 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 48.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 0.08 بالمائة إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 53.90 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.
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