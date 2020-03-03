Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 9

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 9، وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27.

وأكدت السلطات جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن. وأمس الاثنين كان عدد المصابين في الولايات المتحدة 18 شخصا، توفي منهم 6 أشخاص.
ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره المستمر حول العشرات من دول العالم، حاصدا إصابات ووفيات وتداعيات جديدة.

طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من العالم التوقف عن تخزين الكمامات والقفازات والمعدات الوقائية الأخرى.


وقال إنه قلق من أن فيروس كورونا المستجد يعرقل إمدادات المعدات الوقائية ومنها الكمامات المطلوبة بشدة لحماية العاملين بالصحة الذين يكافحون التفشي حول العالم.

وأضاف: "نحن قلقون من تعرض قدرات الدول للاستجابة للخطر بسبب العرقلة البالغة المتزايدة للإمداد العالمي لمعدات الوقاية الشخصية والتي يتسبب فيها زيادة الطلب وإساءة الاستخدام والتخزين".

وتابع غيبريسوس أن "النقص يترك الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة على غير استعداد للتعامل مع مرضى كوفيد-19".

وقال إن هناك وصولا محدودا لإمدادات مثل القفازات والكمامات الطبية وأجهزة التنفس والنظارات وواقيات الوجوه والأثواب والمآزر والأغطية، مضيفا "لا يمكننا التصدي لكوفيد-19 دون حماية العاملين بالصحة."

وجاءت تصريحات غيبريسوس بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته ستطلب كل المخزونات الحالية والمستقبلية من كمامات الوقاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 كورونا الان كورونا الولايات المتحدة الوفيات الكمامات الطبيه الصحة الرى التصر إصابات كورونا

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"صفقة الموسم" على أعتاب النصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي تغطية حية "0-0" live

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يقترب من المشاركة أمام صن داونز

منذ ساعة و 27 دقيقة

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ 40 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020: مفاجأة كبري في عقوبة كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي

منذ أقل من ساعة

كومان يكشف سبب رفضه تدريب برشلونة

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

"كوفيد 19".. تعرف على سر الاسم الجديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا"

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من ألفين بكوريا الجنوبية

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 2788 حالة

نيوزيلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

ليتوانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

10:42 م

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status