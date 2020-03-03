أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 9، وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27.





وأكدت السلطات جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن. وأمس الاثنين كان عدد المصابين في الولايات المتحدة 18 شخصا، توفي منهم 6 أشخاص.