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شاهد.. فيديو نادر لـ"السادات" وتكريم المشير أحمد بدوى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:38 ص
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السادات
السادات
كساب أحمد
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عرض برنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، وبسمة وهبة على شاشة "ON E"، مقطع فيديو نادر، يرصد تكريم حوار الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع المشير أحمد بدوي، قائد الجيش الثالث، عن صمود السويس، داخل مجلس الشعب المصري.

وبحسب الفيديو، يتحدث، الشهيد المشير أحمد بدوي القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، عن صمود قواته في السويس أمام العدو الإسرائيلين، ويخاطب السادات قائلًا: "لم يتمكن العدو من احتلال السويس، وتمسكنا بالسويس، وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدًا".

بدوره علق خالد أبو بكر، قائلًا: "يمكن شراء كل شيء بالمال إلا التاريخ الذي لا يمكن نسيانه ولا يقدر بمال.. أعظم تاريخ يورث هو التاريخ العسكري وليس التاريخ السياسي.. هذه لحظات تاريخية لا يمكن نسيانها عن المشير أحمد بدوي".
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