مدرب منتخب بلجيكا يكشف تطورات إصابة هازارد.. ويتحدث عن تألق كورتوا مع ريال مدريد





كشف ‏روبيرتو مارتينز المدير الفني لمنتخب بلجيكا آخر تطورات إصابة النجم الدولي البلجيكي ايدين هازارد وتألق الحارس كورتوا بعد تألقه اللافت مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الماضية.





وقال مارتينز:" ايدين هازارد هادئ و إيجابي ، الخدمات الطبية في ريال مدريد سعداء جدا بإمكانية إجراء العملية ومن هنا يجب عليك أن تذهب خطوة بخطوة، كان لديه حظ سيء للغاية. طوال الموسم ، سيخسر أكثر من 20 لعبة عندما تنظر إلى الإحصاءات التي تدرك أن هازارد بالكاد قد لعب ، في السنوات الثماني الأخيرة في تشيلسي لم يخسر عدد المباريات التي خسرها هذا الموسم ، إنه شيء مرتبط باللاعب، ‏ما يتعين عليه القيام به هو العودة بقوة أكبر و رغبة أكبر في الفوز بمزيد من المباريات مع ريال مدريد ومع المنتخب الوطني ، وأنا متأكد من أن الأمر سيكون هكذا، لا يمكن تحديد موعد محدد لعودة هازارد ، لأنك يجب أن ترى كيف سوف تسير العملية ومن هناك تحدد الموعد النهائي ، أول أسبوعين بعد العملية سوف يكونان مهمين".





وأضاف مدرب منتخب بلجيكا:" لم تكن هناك أي شكوك حول تيبو كورتوا ، لقد كان مستعدًا للذهاب إلى ريال مدريد ، لقد وصل كأفضل حارس مرمى في كأس العالم وكما هو الحال في حالات أخرى ، عندما تصل إلى نادي جديد ، هناك فترة تكيف أو فترات أكثر تعقيدًا من الأخري، لقد كان مستعدًا تمامًا وهو يثبت ذلك الآن. إنه لمن دواعي سروري أن أراه يستمتع بكرة القدم ورؤيته في المستوى الذي طالما قدمه للمنتخب".



