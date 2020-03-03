Advertisements
Advertisements
Advertisements

"القوى العاملة" تعلن الحصيلة النهائية لمصابي كورونا في الخارج (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الوزارة لم تتلق أي بلاغ بوجود حالات مصرية مصابة أو مشتبه فيها فى أى دولة بالعالم سوى حالة واحدة مشتبه بها في إيطاليا.

وقال "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن مصر تنظر لجميع رعاياها فى جميع دول العالم، متابعا: "لم تقم أى دولة برفض استقبال عمال مصريين"، ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن قطر وجهت بعدم دخول أى مصري إليها.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن قطر وجهت بعدم دخول أى مصري إليها، متابعًا: "لا يوجد دول منعت دخول المصريين بسبب كورونا عدا قطر والمكاتب العمالية المصرية بالخارج تتابع أحوال الجالية المصرية باستمرار". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد سعفان القوى العاملة

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ 35 دقيقة

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي تغطية حية "0-0" live

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"صفقة الموسم" على أعتاب النصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يكشف سبب رفضه تدريب برشلونة

منذ نصف ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 2020: مفاجأة كبري في عقوبة كهربا.. بشري سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ 18 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يقترب من المشاركة أمام صن داونز

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سعفان": استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصري استغلالا لحاجته للعمل بإيطاليا

"القوى العاملة" تتابع أحوال المصريين بقطر‎

المستشار العمالي بقطر يشارك أبناء الجالية الإفطار الجماعي في أمسية مصرية‎ (صور)

وزير القوى العاملة: نتابع المصريين في الخارج أولا بأول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

10:42 م

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status