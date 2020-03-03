"القوى العاملة" تعلن الحصيلة النهائية لمصابي كورونا في الخارج (فيديو)

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الوزارة لم تتلق أي بلاغ بوجود حالات مصرية مصابة أو مشتبه فيها فى أى دولة بالعالم سوى حالة واحدة مشتبه بها في إيطاليا.وقال "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن مصر تنظر لجميع رعاياها فى جميع دول العالم، متابعا: "لم تقم أى دولة برفض استقبال عمال مصريين"، ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن قطر وجهت بعدم دخول أى مصري إليها.وأشار وزير القوى العاملة إلى أن قطر وجهت بعدم دخول أى مصري إليها، متابعًا: "لا يوجد دول منعت دخول المصريين بسبب كورونا عدا قطر والمكاتب العمالية المصرية بالخارج تتابع أحوال الجالية المصرية باستمرار".