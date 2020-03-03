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برلمانية: مبادرة "مهنتك مستقبلك" تعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بإطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك، التي دشنتها وزارة القوى العاملة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤكدة أن هذه المبادرة تعمل على تدريب وتأهيل الشباب على بعض المهن من خلال وحدات تدريبية متنقلة.

وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن هذه المبادرة تعمل على تدريب الشباب لسوق العمل فى أكثر من مجال وخاصة بما يتعلق بمهن التفصيل والخياطة، والسباكة والتركيبات الكهربائية، لتمكينهم من فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم، والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، وتلبية احتياجات الأعمال المطلوب توافرها في العديد من المشروعات القومية.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن هذه المبادرة سوف تجوب جميع محافظات الجمهورية حتى يستطيع كل شاب أن يستفيد منها، لافتة إلي أن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات، تمهيدا لتعميمها على 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

وتابعت "درويش" أن هذا المرحلة من المبادرة هي المرحلة الثالثة من وحدات التدريب المتنقلة، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب في مصر، وإعادة إحياء لوحدات التدريب المتنقلة التي ظلت فترة طويلة بعيدة عن الأنظار وتهالكت منذ تسعينيات القرن الماضي، كما فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.

وأكدت وكيل اللجنة، على ضرورة الاهتمام بتطوير أداء العمال والشباب القادمين لسوق العمل، والتأكد من توافر الإمكانيات والمؤهلات التي تساعدهم على إتقان عملهم بدقة، فهذا سيساهم بشكل كبير في تحسين جودة الإنتاج.
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