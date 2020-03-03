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غرامة 50 ألف جنيهًا وحبس عام.. رئيس "اتصالات البرلمان" يحذر مروجي شائعات فيرس كرونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:37 م
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النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
عبداللطيف هيبة
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حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، من تداول المعلومات الغير صحيحة والأخبار الكاذبة التي يتداولها بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي، عن ڤيروس الكرونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتعامل مع الأمر بكل وضوح وشفافية ولا تخفي شيء.

وأشار "بدوي" في تصريح لبوابة الفجر، إلى المواد 25 و26 و27 من قانون تقنية المعلومات، والتي تقضي بالحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لمروجي الشائعات، لأنها قد تضر بالأمن القومي المصري، وتختلف العقوبة على حسب الشائعة، متابعا: " في شائعات عقوبتها المؤبد والتي تحث على التحريض بالعنف وارتكاب الجريمة"، مطالبا المواطنين بعدم تداول الاخبار قبل التأكد من صحتها ومصداقيتها.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الوزارات وتحديدا وزارة الصحة بالرد على الشائعات التي يتناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد المشتبه فيهم بالإصابة بفيرس الكرونا، مضيفا " الحكومة ليس لديها ماتخفيه من معلومات حول الفيرس".
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الكلمات المفتاحية

مصر غرامة برلمان الصحة اخبار اتصالات

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