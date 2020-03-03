من أجل اللقب.. 12 مباراة مصيرية تنتظر ريال مدريد في الدوري الإسباني - تعرف على مواعيدها

يتصدر فريق ريال مدريد الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة صاحب الـ55 نقطة، وذلك بعد مرور 26 جولة.





وحسم ريال مدريد الكلاسيكو الماضي لصالحه أمام برشلونة بنتيجة 2-0، مما كفل له صدارة ترتيب الليجا وإزاحته برشلونة من القمة.





وتتبقى أمام ريال مدريد 12 مباراة في عمر الليجا، يتخللها عدة مباريات محفوفة بالمخاطر خارج قواعده، لا سيما أمام فريقي الباسك أتليتيك بلباو وريال سوسيداد.





وسيبدأ ريال مدريد رحلة الحصول على الدوري من ملعب بينيتو فيامارين لمواجهة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل 8 مارس، بينما سيختتم مشوار الليجا يوم 24 مايو من ملعب بوتاركي بمواجهة فريق ليجانيس.





ويبرز لكم "الفجر الرياضي" الجدول الكامل لمباريات النادي الملكي المتبقية من الليجا، وبيانها كالتالي.





1- ريال بيتيس - 8 مارس - ملعب بينيتو فيامارين.

2- إيبار - 13 مارس - ملعب سانتياجو بيرنابيو.

3- فالنسيا - 21 مارس - ملعب سانتياجو بيرنابيو.

4- ريال سوسيداد - 5 أبريل - ملعب أنويتا.

5- ريال مايوركا - 12 أبريل - ملعب سانتياجو بيرنابيو.

6- إسبانيول - 22 أبريل - ملعب RCDE.

7- خيتافي - 26 أبريل - ملعب سانتياجو بيرنابيو.

8- أتليتيك بلباو - 3 مايو - ملعب نيو سان ماميث.

9- ديبورتيفو ألافيس - 10 مايو - ملعب سانتياجو بيرنابيو.

10- غرناطة - 13 مايو - ملعب نوفو لوس كارمينيس.

11- فياريال - 17 مايو - ملعب سانتياجو بيرنابيو.

12- ليجانيس - 24 مايو - ملعب بوتاركي.



