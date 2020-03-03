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للمرة الأولى.. ترامب يجري مكالمة هاتفيا مع زعيم حركة طالبان

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:18 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، بإجراء مكالمة هاتفية هي الأولى مع زعيم حركة طالبان

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن اتفاق السلام مع حركة طالبان في أفغانستان يعمل على إنهاء أطول حرب خاضتها البلاد.

وأشار ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض تعليقا على توقيع اتفاق أفغانستان، إلى أن أمريكا تعمل على "إعادة قواتها إلى الوطن".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بلاده ملتزمة "بألا تعود أفغانستان ملجأ آمنا للإرهابيين الذين يهددون بلادنا".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات: "عملنا طوال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية لدعم قواتهم الأمنية ومؤسساتهم الديمقراطية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم".

ولفت إسبر إلى "انخفاض مستوى العنف في أفغانستان مما شجع بلادنا على توقيع اتفاقية السلام مع طالبان".

وأصدرت واشنطن وكابول بيانا مشتركا في وقت سابق السبت، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".  

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.  

وفي وقت سابق، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الأفغاني على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، عشية التوقيع على اتفاق سلام مع حركة طالبان.

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