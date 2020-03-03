أحمد موسى يكشف إجراءات وزارة الطيران لمواجهة فيروس كورونا

كشف الإعلامي أحمد موسى عن إجراءات وزارة الطيران لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطهير المطارات بشكل كامل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الشخص القادم من العمرة أو أى دولة بتم قياس درجة حرارة له، حيث يمر على الحجر الصحي، متابعُا: "في حالة ارتفاع درجة الحرارة يتم أخذه على مستشفى الحميات".



وتابع: "لن يتم استثناء أحد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع فيروس كورونا من دخول مصر"، مشيدًا بجهود رجال الحجر الصحي في مصر.

