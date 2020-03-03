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عائد السندات الأمريكية يتراجع لمستويات غير مسبوقة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:18 م
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السندات الأمريكية
السندات الأمريكية
وكالات
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تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستويات غير مسبوقة لتصبح  أدنى 1 بالمائة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال جيروم باول رئيس الإحتياطي الفيدرالي إن البنك اتخذ هذا الإجراء المفاجئ لأنه وجد خطراً على التوقعات الاقتصادية جراء فيروس كورونا.

وتواصل عوائد الديون الأمريكية تراجعها إلى مستويات قياسية منخفضة مع استمرار مخاوف فيروس كورونا واتجاه المستثمرين إلى الاحتماء بالسندات.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 0.97 بالمائة وهو أدنى مستوى في تاريخه.

كما انخفض عائد الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.60 بالمائة، وتراجع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين إلى مستوى  0.67 بالمائة.
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الكلمات المفتاحية

معدل الفائدة فيروس كورونا السندات الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي

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