وزير الأقاف: علينا اللجوء لله في الأوبئة والأحداث الكبرى.. والعلم لا يمنع المرض

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك حوادث فترة الصحابة وهي لا ترتبط بالإيمان والكفر، وهذه الظواهر للتحذير والتخويف.



وحذر أن ينساق الناس حول بعض المواقع المجهولة، والصفحات المجهولة التي تعمل على التهويل وإثارة الرعب، وأن يتلقوا معلوماتهم من البيانات الرسمية، وأن يستمعوا لتعليمات وزارة الصحة.



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن في الأوبئة والأحداث الكبرى يجب الأخذ بالعلم واللجوء للخالق؛ لأن العلم لا يمنع المرض، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم.