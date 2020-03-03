Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الأقاف: علينا اللجوء لله في الأوبئة والأحداث الكبرى.. والعلم لا يمنع المرض

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:16 م
Advertisements
الدكتور محمد مختار جمعة
الدكتور محمد مختار جمعة
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن في الأوبئة والأحداث الكبرى يجب الأخذ بالعلم واللجوء للخالق؛ لأن العلم لا يمنع المرض، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك حوادث فترة الصحابة وهي لا ترتبط بالإيمان والكفر، وهذه الظواهر للتحذير والتخويف.

وحذر أن ينساق الناس حول بعض المواقع المجهولة، والصفحات المجهولة التي تعمل على التهويل وإثارة الرعب، وأن يتلقوا معلوماتهم من البيانات الرسمية، وأن يستمعوا لتعليمات وزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف وباء الكرونا مصر كورنا اوبئة اخبار

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

منذ أقل من ساعتين

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ ساعة الا ربع

البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ حوالي 4 ساعات

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

منذ أقل من ساعة

مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

منذ ساعة و 21 دقيقة

12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الكذب في دمهم".. الجماعة الإرهابية تروج منشور قديم لـ"شيخ الأزهر" لبث الفتنة

وزير الأوقاف عن انتشار الأوبئة: "الجأوا إلى الله"

وزير الأوقاف: الأوبئة ليس لها علاقة بالكفر أو الإيمان

وزير الأوقاف: الأوبئة والأحداث الكونية لا ترتبط بالإيمان والكفر

وزير الأوقاف: لا ربط بين الدين وكورونا.. ويؤكد: "الله لا ينتقم من عباده"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status