مواعيد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين

تستأنف مواجهات الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 5-3-2020، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.





الخميس 5-3-2020

الاتحاد ضد الحزم.. عند الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب ضد العدالة.. عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.





الجمعة 6-3-2020

الرائد ضد الفتح.. عند الساعة الثالثة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الوحدة ضد ضمك.. عند الساعة السادسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد الفيحاء.. عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.





السبت 7-3-2020

التعاون ضد أبها.. يقام عند الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

النصر ضد الفيصلي.. يقام عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الاتفاق.. يقام عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هو الهلال برصيد 47 نقطة.



