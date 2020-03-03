Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:08 م
Advertisements
الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين
أمل الحلفاوي
Advertisements
تستأنف مواجهات الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 5-3-2020، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

الخميس 5-3-2020
الاتحاد ضد الحزم.. عند الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
الشباب ضد العدالة.. عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

الجمعة 6-3-2020
الرائد ضد الفتح.. عند الساعة الثالثة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.
الوحدة ضد ضمك.. عند الساعة السادسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.
الأهلي ضد الفيحاء.. عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

السبت 7-3-2020
التعاون ضد أبها.. يقام عند الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.
النصر ضد الفيصلي.. يقام عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال ضد الاتفاق.. يقام عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.
جدير بالذكر أن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هو الهلال برصيد 47 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهلال النصر الشباب الدوري السعودي للمحترفين الأهلي

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

منذ أقل من ساعة

مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

منذ ساعة و 19 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

منذ 36 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ حوالي 4 ساعات

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ 42 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019.. 4 مواجهات من العيار الثقيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 - 8 – 2019

مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر سبتمبر

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. وقمة منتظرة في الدوري الإيطالي

أبرز مباريات الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status