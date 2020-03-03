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بتكليف رئاسي.. الحكومة تطلق موقعا إليكترونيا للتوعية من "كورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:50 م
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بوابة الفجر
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أطلق مجلس الوزراء، موقعًا إلكترونيًا خاصًا للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إتاحة حق المعرفة للمواطنين.

يشتمل الموقع على عدة أقسام أولها عن الفيروس ويشمل معلومات عن الفيروس وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، بالإضافة إلى قسم خريطة متكاملة للإصابات حول العالم وعدد الوفيات وكذا عدد المتعافين.

الموقع يشتمل أيضًا قسمًا للأسئلة المتكررة، ويحوي أبرز المعلومات المهمة عن الفيروس ومنشورات توعوية ونصائح منظمة الصحة العالمية أثناء السفر، 

ويضم الموقع أيضًا تحديثًا لعدد المصابين والمتعافين في مصر.

وذكر الموقع أنه يمكن الاتصال بوزارة الصحة للاستفسار على الخط الساخن 105. ويمكن الدخول للموقع بالضغط على الرابط (www.care.gov.eg).
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الكلمات المفتاحية

توعوية الصحة الرى

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