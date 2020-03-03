موسكو: تركيا تدفع بقوة قرابة 130 ألف لاجئ موجود على أراضيها

ومطلع الأسبوع الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يوجد أزمة مهاجرين، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة من تركيا لصرف النظر عن أزمتها في الملف السوري.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن تركيا تعمل بكل طاقتها في تهريب المهاجرين، لتشكل تهديدا للحدود الأوروبية بالكامل.