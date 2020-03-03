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موسكو: تركيا تدفع بقوة قرابة 130 ألف لاجئ موجود على أراضيها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المهاجرون الذين تدفع بهم تركيا إلى أوروبا ليسوا سوريين وإنما من جنسيات أفغانية وعراقية وأفريقية.

وقال رئيس المركز أوليغ جورافليوف اليوم الثلاثاء: "تقوم السلطات التركية حاليا بزج حوالي 130 ألف لاجئ ممن كانوا يتواجدون في مخيمات مؤقتة على الحدود التركية اليونانية، على اليونان، وثلثاهم من غير السوريين، بل أفغان وعراقيون ومواطنون من الدول الإفريقية". 

ومطلع الأسبوع الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يوجد أزمة مهاجرين، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة من تركيا لصرف النظر عن أزمتها في الملف السوري.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن تركيا تعمل بكل طاقتها في تهريب المهاجرين، لتشكل تهديدا للحدود الأوروبية بالكامل. 

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روسيا تركيا اليونان المهاجرين‏ اللاجئين في تركيا الرى الحدود التركية اليونانية

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