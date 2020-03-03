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بعد إعلانه عن سلامة أفراد عائلة المصاب بـ'كورونا'.. وزير الصحة: "الهدوء وسيلة لمواجهة المرض"
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:39 م
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مروى الجلاصي
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أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفايسبوك اليوم، أن كل التحاليل للعينات المأخوذة لأفراد عائلة المصاب الأول بـ'الكورونا' سلبية، وأثبتت سلامتهم من الفيروس.
وقد جاء نص تدوينة وزير الصحة، كالآتي:
"جاءني الآن... كل التحاليل للعينات المأخوذة لافراد عائلة المصاب الأول بالكورونا و محيطه سلبية و تثبت سلامتهم من المرض... إجراءات الحجر الذاتي فعالة... الحمد لله... الهدوء وسيلة من وسائل مواجهة المرض"
ويجدر التذكير، بأن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت بعد ظهر أمس الإثنين 02 مارس 2020، عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس « كورونا » الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من ايطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.
وقد أعلن وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي في ندوة صحفية، عن أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا لدى كهل في الأربعينات من العمر عائد من إيطاليا.
وأوضح المكي أن الأمر كان من المتوقع حدوثه، نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.
وقال أن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فيفري دون اية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم إكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من نفس الشهر، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.
وأضاف وزير الصحة أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.
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