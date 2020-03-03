بعد إعلانه عن سلامة أفراد عائلة المصاب بـ'كورونا'.. وزير الصحة: "الهدوء وسيلة لمواجهة المرض"

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفايسبوك اليوم، أن كل التحاليل للعينات المأخوذة لأفراد عائلة المصاب الأول بـ'الكورونا' سلبية، وأثبتت سلامتهم من الفيروس.





وقد جاء نص تدوينة وزير الصحة، كالآتي:

"جاءني الآن... كل التحاليل للعينات المأخوذة لافراد عائلة المصاب الأول بالكورونا و محيطه سلبية و تثبت سلامتهم من المرض... إجراءات الحجر الذاتي فعالة... الحمد لله... الهدوء وسيلة من وسائل مواجهة المرض"



