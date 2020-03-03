مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين



قال اللواء هشام درة إنه تم بحث ومناقشة ١٧ شكوى ما بين طلب مساعدات في توصيل مياه الشرب للأسر الغير قادرة على دفع قيمة المقايسة، حيث تم تحويل ١٠ حالات للجمعيات لبحث حالاتهم الاجتماعية والمعيشية طبقا لبرتوكول تم توقيعه بين الشركة والجمعيات الأهلية من أجل توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا

كما أضاف رئيس مجلس أنه تمت الموافقة على تقسيط المقايسة لست حالات نظرًا لعدم مطابقة الشروط التي تم وضعها لاختيار الفئة المستحقة من توصيلة مياه الشرب هذا بجانب تحويل حالة إلى الرقابة والمتابعة للتأكد من توصيل خدمة الصرف من عدمه.



كما أكد اللواء هشام درة أنه تم حل ٣ حالات كانوا يتضرورن من ارتفاع قيمة الفواتير، حيث تم مراجعة القراءات على أرض الواقع ثم حل ثلاث مشكلات عن طريق الرقابة والمتابعة.

في إطار توجيهات وتعليمات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بضرورة التواصل مع كافة المواطنين من أجل بحث شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بحثت إدارة خدمة المواطنين اليوم ٢٣ شكوى متنوعة في لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر محطة تنقيه مياه الشرب بقحافة.