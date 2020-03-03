Advertisements
Advertisements
Advertisements

مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
في إطار توجيهات وتعليمات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بضرورة التواصل مع كافة المواطنين من أجل بحث شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بحثت إدارة خدمة المواطنين اليوم ٢٣ شكوى متنوعة في لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر محطة تنقيه مياه الشرب بقحافة.
 
قال اللواء هشام درة إنه تم بحث ومناقشة ١٧ شكوى ما بين طلب مساعدات في توصيل مياه الشرب للأسر الغير قادرة على دفع قيمة المقايسة، حيث تم تحويل ١٠ حالات للجمعيات لبحث حالاتهم الاجتماعية والمعيشية طبقا لبرتوكول تم توقيعه بين الشركة والجمعيات الأهلية من أجل توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا
كما أضاف رئيس مجلس أنه تمت الموافقة على تقسيط المقايسة لست حالات نظرًا لعدم مطابقة الشروط التي تم وضعها لاختيار الفئة المستحقة من توصيلة مياه الشرب هذا بجانب تحويل حالة إلى الرقابة والمتابعة للتأكد من توصيل خدمة الصرف من عدمه.
 
كما أكد اللواء هشام درة أنه تم حل ٣ حالات كانوا يتضرورن من ارتفاع قيمة الفواتير، حيث تم مراجعة القراءات على أرض الواقع ثم حل ثلاث مشكلات عن طريق الرقابة والمتابعة.
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث ٢٣ شكوى في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه الفيوم مصر الفيوم اخبار

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ أقل من ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: "انا بجتهد أكتر من الشيطان" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لقيادات القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ ساعتين

بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكولات تعاون مع 15 جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم (صور)

"مياه الفيوم" تنظر في٥٦٠ شكوى على مدار 37 لقاءا لخدمة المواطنين (صور)

رئيس "مياه الفيوم": فحص حوالي 560 شكوى في 37 لقاء مع المواطنين خلال عام (صور)

"الشرب والصرف الصحى" بالفيوم تحل 560 شكوى للمواطنين

مياه الفيوم.. "عقد ٤٩ لقاءً لخدمة المواطنين وتلقى ٨٨٨ شكوى متنوعة"

مياه الفيوم: الخط الساخن استقبل أكثر من ١٧ ألف شكوى العام الماضي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status