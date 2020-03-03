Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقوقي: زيارات المراسلين الأجانب للسجون دليل على قوة الدولة وشفافيتها (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال صلاح سليمان، المحامي ومدير مؤسسة "النقيب" لحقوق الإنسان إن الزيارات المستمرة للمراسلين الأجانب للسجون المصرية دليل على قوة الدولة وشفافيتها واستقرارها، والتزامها بالاتفاقيات الدولية.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الدولة المصرية تواجه الشائعات والدعاية السلبية بقدر عالي من المصداقية والشفافية.

وأكد مدير مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تحاول أن تطبق المعايير الدولية بما هو متفق عليه في الأمم المتحدة بشأن ما يعرف بحقوق السجناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المراسلين الأجانب السجون

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لقيادات القوات المسلحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: "انا بجتهد أكتر من الشيطان" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ أقل من ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ ساعتين

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

اللواء خالد حمدي: تم عمل لجان تفتيشية لمتابعة حقوق النزلاء داخل السجون

رئيس "المصريين الأحرار": القيادة السياسية اتخذت خطوات واسعة لتمتع المواطنين بحقوقهم

نبيل حلمي: علينا مقاومة الشائعات بنشر الأخبار الصحيحة عبر منصاتنا الداخلية

ماذا سيقدم الوفد الحقوقي المصري في جنيف؟.. منسق تحالف حقوق الإنسان يجيب

اللواء هشام يحيى: لا نقبل المساس بحقوق السجناء.. ولجان ميدانية لفحص أماكن الاحتجاز

بعد زيارته لسجن طرة.. مكرم أحمد: السجناء يحصلون على حقوقهم كاملة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status