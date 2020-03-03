حقوقي: زيارات المراسلين الأجانب للسجون دليل على قوة الدولة وشفافيتها (فيديو)





قال صلاح سليمان، المحامي ومدير مؤسسة "النقيب" لحقوق الإنسان إن الزيارات المستمرة للمراسلين الأجانب للسجون المصرية دليل على قوة الدولة وشفافيتها واستقرارها، والتزامها بالاتفاقيات الدولية.وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الدولة المصرية تواجه الشائعات والدعاية السلبية بقدر عالي من المصداقية والشفافية.وأكد مدير مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تحاول أن تطبق المعايير الدولية بما هو متفق عليه في الأمم المتحدة بشأن ما يعرف بحقوق السجناء.