تعرف على خطوات الحكومة لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

انطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عامين، وافتتحت وزارة التربية والتعليم 8 مدارس في 2019/2020، و3 مدارس في 2018/2019.





ويشكل افتتاح الحكومة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، أهمية بالغة لأنها تتكامل مع الجامعات التكنولوجية التي تقوم بتنفيذها الآن وزارة التعليم العالي، حيث يكمن الهدف من ذلك في النهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر إلى جانب تأهيل خريج مناسب وقادر على الحصول على فرصة عمل سواء محلية أو دولية، إلى جانب تأهيل المعلمين طبقًا للنظم والمعايير الدولية وتدريبهم على أيدي الخبراء تدريبات معتمدة سواء من داخل أو خارج مصر.





وتأمل الحكومة في أن يكون هناك مدرسة تكنولوجية واحدة بكل محافظة، وحينها تكون الحكومة مستعدة لكافة التيسيرات اللازمة، بالتعاون مع القطاع الخاص في عملية التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، وتعتزم الحكومة افتتاح عدد أكبر بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات في الأعوام الدراسية المقبلة.





خطوات الحكومة لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

1- تعد هذه المدراس نموذجية للتعليم الفني، حيث تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة.





2- تعمل على التوسع والتنوع في التخصصات المطبقة فيها بما يتناسب مع فرص واحتياجات سوق العمل.





3- تقوم الحكومة بعقد العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى، حتى يمكنها إدارج المزيد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل المصري والدولي.





4- العمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات من خلال إعدادهم على مستوى عال من التعليم ومهارات فنية عالية، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا.





5-يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم منها حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين للمميزين بها، إلى جانب حصولهم على مكافآت مادية خلال فترة التدريب العملي.





6- تشتمل المناهج الدراسية في هذه المدارس على ثلاثة مكونات أساسية، وهي: العلوم الأساسية، والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص.





7- التدريب العملي للطلاب داخل المصانع والشركات.





8- يتم مراعاة تطبيق الجودة بتلك المدارس إلى جانب اعتماد نظام التقييم القائم على الجدارات، من خلال التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكاملًا ومتداخلا حتى يكون جديرًا بممارسة مهام معينة عن طرق تقويم الأداء العام للطالب، بهدف الوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى معايير الجودة العالمية.





9- تعطي الحكومة فرصًا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية، للالتحاق بهذه المدارس للعام المقبل سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهري يونيو ويوليو.





10- يجب على المتقدمين للالتحاق بهذه المدارس ضرورة تقديم الأوراق التي يقرها الإعلان، مثل الملف الخاص الذي يضم صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة"، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها،وصورة شهادة الميلاد، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وصورة بطاقة ولي الأمر، وتسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها في الفترة التي سيتم تحديدها بالإعلان.





11- يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي تضعها الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، واجتياز المقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر كل مدرسة.