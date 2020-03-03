الاحتياطي الفيدرالي يخفض معدل الفائدة بأقل من المتوقع

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، خفض معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة، لمواجهة الأثر السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، وكانت التوقعات تشير لتخفيض يصل لـ 100 نقطة.





وأجمع أعضاء الفيدرالي على قرار خفض الفائدة في اجتماع مفاجئ، مع انتشار فيروس كورونا ومخاوف من أضراره على الاقتصاد العالمي.





وقال المركزي الأمريكي في البيان: "لا تزال أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية، ومع ذلك، فإن الفيروس يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي".





وتابع الفيدرالي: "في ضوء هذه المخاطر ودعمًا لتحقيق أقصى قدر من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار قرر البنك خفض معدل الفائدة".





وأضاف المركزي الأمريكي أنه سيراقب عن كثب التطورات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أنه سيستخدم كافة الأدوات حسب الحاجة لدعم الاقتصاد.





وكان من المقرر أن يصدر الفيدرالي قراره بشأن الفائدة في 18 مارس.