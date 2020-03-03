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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر إيران لفشل الوصول إلى موقعين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:20 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى - إيران، اليوم الثلاثاء، لفشلها في توفير الوصول إلى موقعين غير معلنين أو الإجابة الكاملة على أسئلتها بشأن الأنشطة السابقة هناك.

وذكرت وكالة "رويترز"، لأول مرة يوم الاثنين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لإصدار تقرير ثان بالإضافة إلى تحديثها الفصلي المنتظم للأنشطة النووية الإيرانية، موبخة إيران للتقليل من التعاون الكامل بشكل عام، وعدم منح مفتشي الأمم المتحدة الوصول إلى موقع واحد أو أكثر من المواقع ذات الاهتمام.

وقال التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إيران لم تسمح بوصول الوكالة إلى موقعين ... ولم تشارك في مناقشات موضوعية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة والأنشطة النووية".

وحسب "رويترز"، قال التقرير السري: "يدعو المدير العام إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة على الفور، بما في ذلك عن طريق توفير إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع المحددة".

وأضاف التقرير، أن إيران أبلغت الوكالة بأنها "لن تعترف بأي مزاعم بشأن أنشطة سابقة ولا تعتبر نفسها مضطرة للرد على مثل هذه المزاعم".

الاتفاق النووي لعام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية ضد طهران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية ، قد تلاشى منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018 وفرض العقوبات التي أضعفت صادرات طهران من النفط.
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