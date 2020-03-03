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مصر تتقدم 68 مركز في المؤشر العالمي للحصول على الكهرباء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:11 م
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توصيل الكهرباء
توصيل الكهرباء
الفجر الاقتصادي
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قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددو،  إن مصر تقدمت إلى المركز الـ77 في مؤشر الحصول على الكهرباء عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 145 في عام 2015، وبذلك تتقدم 68 مركز خلال الـ5سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محمد شاكر اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الذي تم تنظيمها لإطلاق مشروع " تطوير الخدمات ومراكز الخدمة بقطاع الكهرباء في ضوء رؤية مصر 2030"، بحضور السيد مارتن نويسل مدير اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة.

وأوضح شاكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ليعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء توصيل الكهرباء الطاقة المتجددة

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