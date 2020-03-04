المرأة منذ أول انتخاب حتى تولي المناصب القيادية

لعبت المرأة دورًا حيويًا في مصر منذ عهد الفراعنة، وقد شهد عام 1956 دورًا هامًا للمرأة، حيث شاركت لأول مرة في حق الانتخاب، عندما صدر قانون الانتخاب في 3 مارس 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.





واعترف القانون بحق المرأة في الانتخاب، إذ تنص المادة الأولى بأن يباشر كل مصري، ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية حقوقه السياسية.





وفيما يلي تستعرض "الفجر" أهم مشاركات المرأة:

1_ "ميريت نت" تعد أول سيدة فرعونية، تحكم في تاريخ مصر والبشرية، حيث حكمت مصر حوالي 10 سنوات خلال الفترة من "2939 ـ 2929 ق.م"، وكانت ابنة الملك جر وزوجة الملك واجيت وأم الملك "دن"، وتمكنت من حكم مصر بعد وفاة زوجها، ثم شاركت ابنها الملك "دن" في الحكم، الذي ورثه عن أبيه وهو طفل صغير، حيث يجب أن يكون تحت الوصاية، ولهذا تعد أول سيدة حكمت مصر في تاريخ البشرية.





2- شاركت المرأة لأول مرة في مظاهرة نسائية عام 1919، حيث كانت تمنع النساء من الخروج إلى الأماكن العامة وعدم مخالطة الرجال، ورغم ذلك طالبت برحيل الإنجليز عن مصر التزاما بوعود بريطانيا بالجلاء عن مصر نظير مساعدتها في الحرب العالمية الأولى وتحقيق الاستقلال التام.





3- الدكتورة حكمت أبو ايد، هي أول مصرية تولت منصب وزيرة للشؤون الاجتماعية عام 1961، حيث أثبتت كفاءة المرأة في تولي المناصب القيادية.





4-لطفية لطفي تعد أول امرأة تحصل على إجازة الطيران في عام 1933، وكان رقمها 34 أي لم يتخرج قبلها على مستوى المملكة المصرية سوى 33 طيار فقط جميعهم من الرجال، وبذلك تصبح أول فتاة مصرية عربية أفريقية تحصل على هذه الإجازة.





5- عباسية أحمد تعد أول امرأة مصرية، حيث اشتهرت بحبها للسيارات، وسمحت لها الظروف أن تمتلك سيارة لتعلم القيادة، لتصل بها إلى متعتها الخاصة وسط زميلاتها.





6-تهاني الجبالي وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، عملت في المحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا، حتى قرار تعيينها قاضية، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944، وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينه نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.





7-عائشة راتب أول مصرية تشغل منصب سفيرة وأيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة، وأيضا تعمل محامية مصرية وسياسية، وتم تعيينها سفيرة في الدنمارك من قبل الرئيس الراحل أنور السادات.





8- جميلة حافظ، هي أول سيدة مصرية تصدر مجلة نسائية وهي "الريحانة" عام 1907 وصدرت بشكل شهري في مدينة حلوان ثم تحولت لجريدة عام 1908.





9- تولت نادية عبده منصب المحافظة، وتحديدا محافظة البحيرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما كانت أول امرأة تشغل منصب نائب المحافظ.





10- بهية شهاب، أول امرأة تحصل على جائزة اليونسكو للثقافة في عام 2016 في باريس، وذلك تقديرًا لدورها في ابتكار أساليب حديثة لفن الحرف في الرسم على الجدران.