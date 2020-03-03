إصابة 5 في انقلاب سيارة بمصرف زراعي بقنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد إصابة كل من جاب الله محمد، ٤٢ عامًا، ابوالوفا محمد ١٧ عامًا، محمد عويس الفهيم، ١٩ عامًا، علاء عبد الفهيم، ١٣ عامًا، أسامة محمد،١٤ عامًا، في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الشيخ عيسى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بترعة الشيخ عيسى، في محافظة قنا، بسبب السرعة الزائدة.