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جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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اتشحت محافطة الدقهليك بالسواد، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تشييع حثمان شهيد الواجب الوطني أثناء مداهمة بؤرة إجرامية بسيناء.

وأناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سعد الفرماوي السكرتير العام، في تأدية واجب العزاء في شهيد الوطن جندي إسلام محمد بدير شعبان، من كفر ميت فارس مركز ومدينة بني عبيد،  الذي استشهد أثناء مداهمة إحدى البؤر الارهابية بشمال سيناء أمس.

شارك السكرتير العام للمحافظة، والعميد هشام همام من قيادة الجيش الثاني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، وجمال شحاته رئيس مركز ومدينة بني عبيد، والعقيد أحمد صديق مأمور مركز بني عبيد، نائبا عن مدير أمن الدقهلية صلاة جنازة الشهيد بمسجد كفر ميت فارس.

وتقدم "الفرماوي " ومرافقيه جنازة الشهيد العسكرية حتى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمقابر القرية، في جنازة مهيبة خرج فيها جموع كبيرة من أهالي مركز بني عبيد، وتلقي واجب العزاء مع أسرته وعائلته.

وقدم السكرتير العام واجب العزاء إلى أشقاء الشهيد، كما نقل خالص عزاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى أسرته وأهالي قريته.

وأكد على أن الشهيد في منزلة عند الله هي من أعظم المنازل، وأنه رمزًا للفخر والعزة لأنه استشهد وهو يدافع عن تراب مصر وشعبها لننعم نحن بالأمن والسلام.
 
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
جنازة شعبية وعسكرية لشهيد سيناء في الدقهلية (صور)
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صلاة الجنازه جنازة عسكرية القوات المسلحة الفجر الدقهلية

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