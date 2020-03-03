Advertisements
Advertisements
Advertisements

ابنة السفير ١١ | مشاهدة المسلسل التركي ابنة السفير (Sefirin Kızı) الحلقة الحادية عشر كاملة على القمر الصناعي ترك سات على قناة Star Tv ستار تي في

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:13 م
Advertisements
ابنة السفير ١١
ابنة السفير ١١
Advertisements

ابنة السفير ١١ | مشاهدة المسلسل التركي ابنة السفير (Sefirin Kızı) الحلقة الحادية عشر كاملة على القمر الصناعي ترك سات على قناة Star Tv ستار تي في

ابنة السفير ١١ | ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث من قبل المتابعين عشاق الدراما التركية بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي عن مسلسل ابنة السفير ١١ الحلقة الحادية عشر، والتي من المقرر عرضها اليوم الإثنين على شاشة قناة ستار تي في Star Tv التركية.

تدور أحداث الحلقة 11 من مسلسل ابنة السفير، حول محاولات تبرئة "ناري" التي سافرت إلى سويسرا مع طفلها منذ يوم الزفاف المشئوم أي منذ 8 سنوات، والتي لم تستطيع الحياة في القرية مرة أخرى بعد ذلك اليوم.

نتابع معكم مسلسل ابنة السفير ١١، حيث حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا محققًا أعلى نسبة مشاهدة خلال الفترة القليلة الماضية راكبًا قطار التميز عن منافسيه من المسلسلات الأخرى.

قصة ابنة السفير ١١ من القصص التي نقرأها ونسمعها في الروايات، ولكن تمثيلها في الحقيقة في مسلسل جعلها تحقق أبهى صور النجاح مقارنة بجميع المسلسلات الأخرى، فكل مسلسل وله نكهة مختلفة عن الأخر إلا أن الرواية الجديدة والفريدة من نوعها تجبر الجميع على الخضوع أمام الأكثر روعة وهذا ما فعله مسلسل ابنه السفير.

وسوف سنُعرفكم على موعد عرض مسلسل ابنة السفير ١١، بعدما حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الكثير من الدول العربية والتركية المختلفة باعتباره من أقوى المسلسلات التركية التي تناقش مشاكل اجتماعية حقيقية وواقعية تحدث بالفعل، وتدور أحداث الحلقات حول الشاب الذي يحب ابنة السفير ويدخل في العديد من المشاكل مع الجميع إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب فيما بعد.

القنوات الناقلة لمسلسل ابنة السفير ١١
وسيتم عرض ابنة السفير ١١ عبر شاشة قناة ستار تي في Star Tv التركية باعتبارها الناقل الحصري لجميع حلقات المسلسل، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل العديد من التطورات، حيث تجاهد "نارة" لإخفاء الحقيقة عن "سانجار" الذي يحاول معرفة ما حدث معها منذ سنوات وسر ارتباط اسمها باسم "أكين"، وعلى الصعيد الأخر يراقب أكيد نارة من خلال بعد الرجال المأجورين لمعرفة مكانها في برشلونة بعد وقوعه في فخها والسفر إلى هناك. 

تردد قناة star tv التركية الناقلة لمسلسل ابنة السفير ١١ على ترك سات

- القمر الصناعي: ترك سات.

- التردد: 12015.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ابنة السفير ١١ | مشاهدة المسلسل التركي ابنة السفير (Sefirin Kızı) الحلقة الحادية عشر كاملة على القمر الصناعي ترك سات على قناة Star Tv ستار تي في

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مسلسل ابنة السفير الحلقة 11 مشاهدة مسلسل ابنة السفير ١١ مسلسل ابنة السفير الحلقة الحادية عشر مسلسل Sefirin Kızı الحلقة 11 الحلقة الحادية عشر من مسلسل ابنة السفير الحلقة 11 من مسلسل ابنة السفير ابنة السفير ١١ ابنة السفير 11 Star TV Sefirin Kızı 11 Sefirin Kızı

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

منذ أقل من ساعة

حسن شاكوش يضع سمير غانم في أزمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات نارية من شيخ الأزهر عن إصلاح الفكر الديني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة حول لحاق محمد صلاح للمنتخب الأولمبي بطوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ ربع ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد مسلسل ابنه السفير الحلقة الثانية 2 Sefarin Kızı وموعد وتردد القناة الناقلة له

تابع أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 2 مترجمة Sefarin Kızı لعشاق الدراما التركية الرومانسية تردد قناة Star TV الفضائية

Sefirin Kızı متابعة موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "الرابعة" عبر قناة star tv

ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net "قصة عشق" على قناة "ستار تي في Star TV" التركية sefirin kizi اعرف تردد القناة (تفاصيل مثيرة)

موعد عرض مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 4 "Sefirin Kızı 4" الرابعة عبر قناة star tv

Sefirin Kızı 5 موعد عرض مسلسل ابنة السفير 5 الحلقة الخامسة عبر تردد قناة Star tv بأقوى إشارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

02:52 م

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

06:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status