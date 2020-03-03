ابنة السفير ١١ | مشاهدة المسلسل التركي ابنة السفير (Sefirin Kızı) الحلقة الحادية عشر كاملة على القمر الصناعي ترك سات على قناة Star Tv ستار تي في

ابنة السفير ١١ | ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث من قبل المتابعين عشاق الدراما التركية بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي عن مسلسل ابنة السفير ١١ الحلقة الحادية عشر، والتي من المقرر عرضها اليوم الإثنين على شاشة قناة ستار تي في Star Tv التركية.





تدور أحداث الحلقة 11 من مسلسل ابنة السفير، حول محاولات تبرئة "ناري" التي سافرت إلى سويسرا مع طفلها منذ يوم الزفاف المشئوم أي منذ 8 سنوات، والتي لم تستطيع الحياة في القرية مرة أخرى بعد ذلك اليوم.





نتابع معكم مسلسل ابنة السفير ١١، حيث حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا محققًا أعلى نسبة مشاهدة خلال الفترة القليلة الماضية راكبًا قطار التميز عن منافسيه من المسلسلات الأخرى.





قصة ابنة السفير ١١ من القصص التي نقرأها ونسمعها في الروايات، ولكن تمثيلها في الحقيقة في مسلسل جعلها تحقق أبهى صور النجاح مقارنة بجميع المسلسلات الأخرى، فكل مسلسل وله نكهة مختلفة عن الأخر إلا أن الرواية الجديدة والفريدة من نوعها تجبر الجميع على الخضوع أمام الأكثر روعة وهذا ما فعله مسلسل ابنه السفير.





وسوف سنُعرفكم على موعد عرض مسلسل ابنة السفير ١١، بعدما حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الكثير من الدول العربية والتركية المختلفة باعتباره من أقوى المسلسلات التركية التي تناقش مشاكل اجتماعية حقيقية وواقعية تحدث بالفعل، وتدور أحداث الحلقات حول الشاب الذي يحب ابنة السفير ويدخل في العديد من المشاكل مع الجميع إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب فيما بعد.





القنوات الناقلة لمسلسل ابنة السفير ١١

وسيتم عرض ابنة السفير ١١ عبر شاشة قناة ستار تي في Star Tv التركية باعتبارها الناقل الحصري لجميع حلقات المسلسل، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل العديد من التطورات، حيث تجاهد "نارة" لإخفاء الحقيقة عن "سانجار" الذي يحاول معرفة ما حدث معها منذ سنوات وسر ارتباط اسمها باسم "أكين"، وعلى الصعيد الأخر يراقب أكيد نارة من خلال بعد الرجال المأجورين لمعرفة مكانها في برشلونة بعد وقوعه في فخها والسفر إلى هناك.





تردد قناة star tv التركية الناقلة لمسلسل ابنة السفير ١١ على ترك سات





- القمر الصناعي: ترك سات.





- التردد: 12015.





- الاستقطاب: أفقي (H).



