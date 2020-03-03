"التجارة العالمية": تأثير ملموس لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

قال رئيس منظمة التجارة العالمية اليوم إنه يتوقع أن يكون لوباء فيروس كورونا تأثير "ملموس" على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن خططا لعقد اجتماع على مستوى الوزراء في يونيو تسير قدما.









وأبلغ روبرتو أزيفيدو رؤساء الوفود في اجتماع خلف أبواب مغلقة في جنيف اليوم "التأثيرات على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تكون ملموسة وستبدأ بالظهور في بيانات التجارة في الأسابيع القادمة.









وأضاف قائلا "بالنسبة للمؤتمر الوزاري الثاني عشر، نحن ماضون وفق المخطط. سنتخذ أي إجراء ضروري إذا اقتضى الوضع،" مشيرا إلى الاجتماع الوزاري في يونيو في قازاخستان.









ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور بضعة آلاف من المشاركين، حيث ستسعى الدول الأعضاء لإبرام صفقات في الزراعة والتجارة الإلكترونية ودعم مصائد الأسماك بين موضوعات أخرى.









ويعتبر الخروج بنتيجة ناجحة حيويا لشرعية وأهمية الكيان العالمي بعد انهيار نظام فض المنازعات بالمنظمة بسبب حظر الولايات المتحدة التعيينات الجديدة.