اختتام أعمال تدريب المجموعة الثانية من معلمي التربية المسيحية

اختتم الفريق التدريبي للمركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، أمس الاثنين، أعمال تدريب المجموعة الثانية من معلمي التربية الدينية المسيحية، والتي تأتي ضمن برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي وفقًا للتعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وجرت فعاليات التدريب الذي شارك فيه مجموعة من معلمي التربية الدينية المسيحية بلغ عددها 250 متدربا، من قطاع الصعيد الأوسط بدير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة).





وألقى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط محاضرة في ختام المؤتمر امس عن "التعليم المؤثر" إلى جانب محاضرة أخرى للدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم وثالثة للدكتور عبد الله إبراهيم حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية.





وكانت المجموعة الأولى من معلمي التربية الدينية المسيحية قد تم تدريبها الأسبوع الماضي بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقاده وذلك لقطاع الصعيد الأعلى.





وتجرى عملية تدريب بقية معلمي التربية الدينية المسيحية بأربعة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.الكنسي وفقًا للبروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.