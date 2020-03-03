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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:32 م
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تقام اليوم العديد من المباريات المهمة في أوروبا، حيث تتابعون مباراة تشيلسي وليفربول في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

تشيلسي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويست بروميتش ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "ربع النهائي"

شالكه ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ19"

الفتح الرباطي ضد أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

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مواعيد مباريات اليوم رياضة تشيلسى وليفربول تشيلسي ليفربول الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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