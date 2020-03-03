Advertisements
جماهير الأفريقي التونسي تدعم الزمالك ضد الترجي
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:25 م
Advertisements
هاني عصام
Advertisements
أكدت بعض جماهير نادي الافريقي التونسي على دعمها الكامل للزمالك في مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد رادس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الزمالك في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وأكدت بعض جماهير الافريقي على استعدادها التام لتذليل كل العقبات أمام بعثة نادي الزمالك منذ وصولها وحتى مغادرتهم لتونس وتسهيل مهمتهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتأهلهم للدور التالي، وتعلم جماهير الافريقي جيدًا أن تعثر الترجي القاري سيؤثر بشكل سلبي عليهم على المستوى المحلي في الموسم الجاري.
وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.
Advertisements