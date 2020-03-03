جماهير الأفريقي التونسي تدعم الزمالك ضد الترجي





وأكدت بعض جماهير الافريقي على استعدادها التام لتذليل كل العقبات أمام بعثة نادي الزمالك منذ وصولها وحتى مغادرتهم لتونس وتسهيل مهمتهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتأهلهم للدور التالي، وتعلم جماهير الافريقي جيدًا أن تعثر الترجي القاري سيؤثر بشكل سلبي عليهم على المستوى المحلي في الموسم الجاري.