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جماهير الأفريقي التونسي تدعم الزمالك ضد الترجي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:25 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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أكدت بعض جماهير نادي الافريقي التونسي على دعمها الكامل للزمالك في مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد رادس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكدت بعض جماهير الافريقي على استعدادها التام لتذليل كل العقبات أمام بعثة نادي الزمالك منذ وصولها وحتى مغادرتهم لتونس وتسهيل مهمتهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتأهلهم للدور التالي، وتعلم جماهير الافريقي جيدًا أن تعثر الترجي القاري سيؤثر بشكل سلبي عليهم على المستوى المحلي في الموسم الجاري.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

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الكلمات المفتاحية

الزمالك والترجي الزمالك الترجي الافريقي

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