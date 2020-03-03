نائب المجتمعات العمرانية يتابع تنفيذ الموقف الغقليمي بمدينة 6 أكتوبر

تفقد كل من المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو جهاز المدينة، مشروع الموقف الإقليمى على مساحة (62000م2) بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى أمام بوابة المطورين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها.‬

‫وتفقد المهندس كمال بهجات، ورئيس الجهاز، خلال جولتهما بالمشروع، أعمال إنشاء المبنى التجارى بمسطح (600م²) والمكون من طابقين وصالة انتظار، والمبنى الإدارى، ومبنى الورش والكافيتريات لخدمة الركاب، والمبانى الأخرى بالمشروع.‬

‫وأشار المهندس كمال بهجات، إلى أن المشروع يهدف إلى ربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلى والبحرى، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالموقع للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى أسرع وقت، حيث إن ذلك يأتى فى إطار تحسين الخدمات المقدمة لقاطنى المدينة والمترددين عليها.‬

‫وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع الموقف الإقليمى صُمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، وبطاقة استيعابية حوالى 27 أتوبيساً على مساحة (2600م²) وعدد 114 "ميني باص" داخلى على مساحة (2870م²)، و280 "مينى باص" للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، و 35 مكانا مخصصا لانتظار السيارات الملاكى، وأماكن المظلات الخرسانية والمعدنية للأفراد، ومظلات الأتوبيسات، ومسجد وغرف أمن وغرف كهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع المواقف بالمدينة إلى الموقف الإقليمى الجديد.‬

‫وذكر المهندس شريف الشربينى، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لا يدخر جهداً فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وعلى رأسها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص.‬

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال رفع مخلفات المبانى المتراكمة ومخلفات المصانع التى تم إلقاؤها على طرق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم رفع نحو مليون و350 ألف م3 من المخلفات، وجارٍ استكمال رفع المخلفات المتبقية والتي تقدر بـ75 ألف م3 تقريباً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التطوير بالمناطق الصناعية تشمل، أعمال التوسعة ببعض الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، وترميم الطرق والبردورات القائمة، وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات بالأماكن الخدمية (منطقة البنوك)، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية، وأعمال صيانة الكهرباء وتغيير كشافات الإنارة بالأعمدة ودهانها، واستكمال أعمال تطوير ميادين (تقاطع البنوك - امتداد جمال عبد الناصر - الأرض الطبية..وغير ذلك)، وكذا تنفيذ غرف صرف مياه أمطار، طبقاً لنقاط تجمع مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ ما يستحدث من نقاط تجميع جديدة كما تم طرح تنفيذ أعمال صيانة وتوريد وتركيب حنفيات حريق.

ووجه رئيس الجهاز بدفع العمل بالمنطقة، والانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل لدفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمدينة.