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فولكس فاجن تؤكد أن أول سيارة من فئة SUV كهربائية بالكامل ستكون ID.4

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:01 م
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ID.4
ID.4
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أكدت شركة فولكس فاجن اليوم الثلاثاء أن السيارة التالية التي ستنضم إلى مجموعة فولكس واجن للسيارات الكهربائية بالكامل ستكون ID.4 أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة SUV.

أعلنت شركة فولكس واجن في بث على شبكة الإنترنت أن سيارة ID.4 سيتم إنتاجها وبيعها في أوروبا والصين والولايات المتحدة تمامًا مثل ID.3، وسيتم دعم ID.4 بواسطة نظام مصفوفة محرك كهربائي معياري عالي المرونة (MEB).

وسيتم إطلاق سيارة ID.4 مبدئيًا باستخدام نظام الدفع بالعجلات الخلفية، بينما ستتم إضافة نسخة الدفع الرباعي الكهربائية في وقت لاحق، مع بطارية عالية الجهد بالقرب من مركز الهيكل السفلي لإنشاء مركز ثقل منخفض ومثالي من حيث ديناميكيات القيادة، جنبًا إلى جنب مع توزيع حمل المحور متوازن للغاية. 

يوفر ID.4 الكثير من المساحة الداخلية بفضل تقنية القيادة الكهربائية المدمجة، تمامًا مثل جميع طرز MEB الأخرى، وتم تصميم قمرة القيادة الرقمية بالكامل لسيارات الدفع الرباعي ذات الانبعاثات الصفرية بشكل واضح، ويتم تشغيلها بشكل أساسي باستخدام الأسطح التي تعمل باللمس والتحكم الذكي في الصوت.



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الكلمات المفتاحية

فولكس فاجن سياراة كهربائية سيارات الدفع الرباعي سيارات SUV

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