فولكس فاجن تؤكد أن أول سيارة من فئة SUV كهربائية بالكامل ستكون ID.4

أكدت شركة فولكس فاجن اليوم الثلاثاء أن السيارة التالية التي ستنضم إلى مجموعة فولكس واجن للسيارات الكهربائية بالكامل ستكون ID.4 أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من فئة SUV.





أعلنت شركة فولكس واجن في بث على شبكة الإنترنت أن سيارة ID.4 سيتم إنتاجها وبيعها في أوروبا والصين والولايات المتحدة تمامًا مثل ID.3، وسيتم دعم ID.4 بواسطة نظام مصفوفة محرك كهربائي معياري عالي المرونة (MEB).



