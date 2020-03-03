تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وArab sat لمتابعة جميع برامج الاطفال | tuyur aljana Frequency الآن now



يمكنكم الآن متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، معرفة تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات tuyur aljana Frequency ، وذلك لمتابعة جميع برامج الأطفال.





وازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2020 من قِبل متابعي هذه القناة، حيث إنها تحظى على جماهيرية كبيرة وشعبية غير طبيعية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.





وتمكنت القناة من كسب قاعدة جماهيرية ضخمة لحب الأطفال لأقرانهم الذين كانوا يظهرون في الفيديو كليب الخاصة بتلك الأغاني.





ونقدم لكم متابعينا الكرام تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لضبط واستقبال القناة لمتابعة جميع البرامج.





تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات





تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على نايل سات





- القمر الصناعي: نايل سات.





- التردد: 11315.





- معدل الترميز: 27500.





- الاستقطاب: عمودي (V).





- معامل تصحيح الخطأ: ¾.





تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على عرب سات





- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11632.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي (V).

- معامل تصحيح الخطأ: ¾.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق أول قناة تحت مسمى طيور الجنة في العام 2008 وكانت تعرض أغاني من إنتاج ملاكها للأطفال تحتوي كلماتها على دروس تعليمية مبسطة لصغار السن في آداب التعامل مع الآخرين والعالم من حولهم.



