بابا الفاتيكا يخضع لفحص كورونا

خضع البابا فرانسيس، صباح اليوم الثلاثاء، لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد، حسبما أفادت صحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية.

وترددت أنباء عن إصابة البابا بفيروس كورونا، بعد أن ألغى معظم لقاءاته، بل وحتى مشاركته في خلوة الصوم الكبير، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بداية ولايته البابوية.

وقد أعلن الفاتيكان، يوم الخميس الماضي، أن فرنسيس، البالغ من العمر 83 عاما، والذي أزيلت إحدى رئتيه بسبب مرض قبل عقود، يعاني من "وعكة صحية متوسطة الحدة"، ما أجبره على إلغاء المناسبات العامة التي كان من المفترض أن يظهر فيها خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير "ايل ميساجيرو".