Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مياه أسيوط" تعلن الانتهاء من رفع كفاءة 130 محطة مياه شرب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه  الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لعدد 130  محطة  مياه شرب وصرف صحى بعدة مناطق، موضحاً أن ذلك يأتى فى ضوء خطة التأهيل التى تستهدف الإرتقاء بأداء المحطات والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى يتم ضخها فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح عبدالغفار، أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تأهيلها مقسمة كالتالى: 34 محطة بقطاع وسط،  و 29 محطة بقطاع شمال، و 29 محطة  أخرى  بقطاع جنوب،  وكذا عدد 38 محطة بقطاع شرق، مشيراً إلى أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير  شملت رفع الأسوار والدهانات الخارجية للحوائط واللوحات الكهربائية،  وتهيئة الأرضيات، بالإضافة إلى تثبيت المواتير وكابلات الطلمبات، وتزويد المحطات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظاً على سلامة جميع العاملين بالمحطة، وعلى الأصول، وكذا ضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.




Advertisements

أخبار تهمك

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ 18 دقيقة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status