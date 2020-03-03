"مياه أسيوط" تعلن الانتهاء من رفع كفاءة 130 محطة مياه شرب









أعلن المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لعدد 130 محطة مياه شرب وصرف صحى بعدة مناطق، موضحاً أن ذلك يأتى فى ضوء خطة التأهيل التى تستهدف الإرتقاء بأداء المحطات والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى يتم ضخها فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.





وأوضح المهندس محمد صلاح عبدالغفار، أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تأهيلها مقسمة كالتالى: 34 محطة بقطاع وسط، و 29 محطة بقطاع شمال، و 29 محطة أخرى بقطاع جنوب، وكذا عدد 38 محطة بقطاع شرق، مشيراً إلى أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير شملت رفع الأسوار والدهانات الخارجية للحوائط واللوحات الكهربائية، وتهيئة الأرضيات، بالإضافة إلى تثبيت المواتير وكابلات الطلمبات، وتزويد المحطات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظاً على سلامة جميع العاملين بالمحطة، وعلى الأصول، وكذا ضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.















