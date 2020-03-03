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ارتفاع أسعار الذهب العالمي به تيسير السيارات النقدية العالمية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم الثلاثاء، مع تنامي التوقعات بشأن تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسات النقدية للحد من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1598.59 دولار للأوقية بعد أن صعد 0.4% أمس الاثنين، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1600.90 دولار.

وعول المتعاملون في الأسواق أمس الاثنين على رهانات بأن يطبق المركزي الأمريكي سياسات تحفيزية قوية اعتبارا من الشهر الجاري وسط تنامي المخاوف من الأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9% إلى 2544.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2% إلى 871.01 دولار، في حين ارتفعت الفضة 1.1 % مسجلة 16.91 دولار للأوقية.

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