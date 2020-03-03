برلماني: دعم السيسي للقطاع الخاص وراء نجاح متحف الغردقة

أكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الأهمية الكبيرة لمتحف الغردقة.

واعتبر "المسعود" المتحف بداية جادة لدخول القطاع الخاص في تطوير وتحديث المتاحف على مستوى الجمهورية، خاصة وأن متحف الغردقة هو أول متحف يساهم فيه القطاع الخاص مع الحكومة وقد ظهر ذلك الإنجاز في صورة رائعة ومبهرة.





وقال "المسعود" في بيان اليوم الثلاثاء: إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة القطاع الخاص المصري في جميع مشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد ولذلك كان هذا التشجيع والدعم الرئاسي وراء النجاح والإنجاز المبهر لمتحف الغردقة.



