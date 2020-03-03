Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: دعم السيسي للقطاع الخاص وراء نجاح متحف الغردقة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:36 ص
Advertisements
المسعود
المسعود
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الأهمية الكبيرة لمتحف الغردقة.

واعتبر "المسعود" المتحف بداية جادة لدخول القطاع الخاص في تطوير وتحديث المتاحف على مستوى الجمهورية، خاصة وأن متحف الغردقة هو أول متحف يساهم فيه القطاع الخاص مع الحكومة وقد ظهر ذلك الإنجاز في صورة رائعة ومبهرة.

وقال "المسعود" في بيان اليوم الثلاثاء: إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة القطاع الخاص المصري في جميع مشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد ولذلك كان هذا التشجيع والدعم الرئاسي وراء النجاح والإنجاز المبهر لمتحف الغردقة. 

وأعرب عن ثقته الكاملة في أن هذا المتحف سيكون ناجحا وسيحقق جميع أهدافه في تشجيع وجذب السياحة العالمية لمدينة الغرقة الساحرة بجمال طبيعتها وشواطئها.

وطالب بالتوسع في مثل هذه المتاحف لتكون بجميع المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية، خاصة وأن متحف الغردقة يضم مساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية والخدمية، إضافة إلى المسرح الروماني الذي يقدم عروضًا يومية مختلفة خاصة بالفلكلور المصري بمختلف أشكاله.

ونوه بأنه المتحف يشمل عروضا أسبوعية هولوجرام تجسد التاريخ الفرعوني وغيرها من العصور الأخرى.

المتحف يقع جنوب مدينة الغردقة بالقرب من الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي، وأقيم على مساحة 10 آلاف متر خُصص منها 3 آلاف متر لمبنى المتحف، إضافة إلى أن المتحف يحتوي على نظم إضاءة حديثة كما أنه مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار وتم تصميمه وفقا للمواصفات العالمية للمتاحف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب متحف الغردقه علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني الهولوجرام النواب البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status