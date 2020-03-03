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أرسنال يتأهل إلى ربع نهائي كأس إنجلترا على حساب بورتسموث بثنائية نظيفة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:31 ص
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أرسنال
أرسنال
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واجه فريق أرسنال فريق بورتسموث أحد أندية الدرجة الثانية، أمس الإثنين، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس إنجلترا.

فوز أرسنال

وفاز أرسنال الإنجليزي بثنائية نظيفة على بورتسموث ليعبر غى الدور الـ8 ببطولة كأس إنجلترا بقيادة المدير الفني الإسباني أرتيتا.

خروج أرسنال بالدوري الأوروبي

وودع أرسنال بطولة الدوري الأوروبي في مباراة "غريبة، على يد أولمبياكوس اليوناني، حيث كان قريبا من الصعود لآخر دقائق المباراة قبل أن يفجرها أولمبياكوس الذي سجل هدفه في آخر اللحظات في حين أضاع أوباميانج فرصة الصعود وأهدر انفراد تام بحارس أولمبياكوس.

مدرب أرسنال

ويقدم مدرب أرسنال الإسباني أرتيتا أداء وأرقامًا إيجابية كبيرة مع فريقه اللندني، حيث لم يذق طعم الهزيمة في آخر 13 مباراة إلى بمباراتين، ليعلق عليه جمهور "الجنرز" أمالًا كبيرة.

إصابة نجم أرسنال

وأصيب نجم وسط أرسنال الأوروجوياني لوكاس توريرا بعد مرور 14 دقيقة من زمن الشوط الأول، قبل أن يحل سيبايوس بديلًا له، ويستكمل المباراة، حتى سجل سقراطس الهدف الأول من تسديدة صاروخية، في الوقت بدل الضائع.

هدف أرسنال الثاني

وعزز نيكيتياه هدف أرسنال الثاني لتنهي المباراة بهدفين دون رد، ليتأهل إلى الدور الـ8 بكأس إنجلترا.


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