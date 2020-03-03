Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:16 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الصو
Advertisements

حرص فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على تكريم إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب مباراة برشلونة، بالكلاسيكو الإسباني.

 

وتوجه بيريز، عقب نهاية المباراة إلى غرف ملابس الميرنجي، وقام بتهنئة اللاعبين بسبب الفوز، قبل أن يفاجئ لاعبه الإسباني بمنحه قميص يحمل الرقم 300، إشارة منه على عدد مبارياته مع الملكي.

 

وحملت مباراة برشلونة مشاركة إيسكو الـ"300"، منذ قدومه إلى صفوف الفريق من نادي ريال سوسيداد الإسباني، وبدأ يكتب أرقامه المميزة مع الملكي.

 

وجاءت مشاركات إيسكو مع الميرنجي كالآتي:-

 

الدوري الإسباني (200) مباراة، دوري الأبطال (59)، كأس الملك (27)، كأس العالم للأندية (6)، كأس السوبر الأوروبي (4) وكأس السوبر الإسباني (4)، نجح خلالها فى التتويج بـ15 لقباً هى: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، كأس السوبر الإسباني (2)، الليغا (1)، وكأس الملك (1).

 

وكان ريال مدريد حقق فوزًا على برشلونة، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد رياضة ايسكو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status