Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا: 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:15 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أكدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب.

                                                          

وكشف وزارة الصحة الروسية، أن المصابين هم مواطنان صينيان خرجا من المستشفى بعد تعافيهما في منتصف فبراير الماضي. و3 مصابين روس تم إجلاؤهم من سفينة Diamond Pricess، وتم وضعهم في الحجر الصحي في مدينة قازان. وهناك حالة أخرى اكتشفت يوم الاثنين الماضي لمواطن روسي عاد من إيطاليا.

 

وأضافت الصحة الروسية، أنه تم إخضاع جميع عابري حدود الدولة الروسية عند نقاط التفتيش لرقابة مزدوجة باستخدام معدات التصوير الحراري الثابتة والمحمولة، وخاصة الأشخاص الذين يصلون من المناطق الموبوءة، ويجري تنفيذ مجموعة من التدابير المضادة للوباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الان فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا 6 اصابات

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

3 نجوم من العيار الثقيل في ليفربول يقتربون من الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ننشر حقيقة تغيير فندق الزمالك في تونس

منذ حوالي 4 ساعات

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

منذ 18 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

ميسي ينقلب على كيكي سيتين

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا

اليابان تؤكد إصابة 99 شخصا إضافيا بـ"كورونا" على متن السفينة السياحية

روسيا: إصابة أول مواطنة بفيروس "كورونا" على متن السفينة الموبوءة

خروج رئيسة سفينة "دياموند برنسيس" الموبوءة بـ"كورونا" عن صمتها

روسيا: إصابة 3 مواطنين بفيروس "كورونا"

بريطانيا: إصابة 4 أشخاص بـ"كورونا" بعد إجلائهم من سفينة سياحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:51 ص

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

10:16 ص

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

09:39 ص

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

08:19 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status