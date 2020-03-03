روسيا: 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن

أكدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب.

وكشف وزارة الصحة الروسية، أن المصابين هم مواطنان صينيان خرجا من المستشفى بعد تعافيهما في منتصف فبراير الماضي. و3 مصابين روس تم إجلاؤهم من سفينة Diamond Pricess، وتم وضعهم في الحجر الصحي في مدينة قازان. وهناك حالة أخرى اكتشفت يوم الاثنين الماضي لمواطن روسي عاد من إيطاليا.

وأضافت الصحة الروسية، أنه تم إخضاع جميع عابري حدود الدولة الروسية عند نقاط التفتيش لرقابة مزدوجة باستخدام معدات التصوير الحراري الثابتة والمحمولة، وخاصة الأشخاص الذين يصلون من المناطق الموبوءة، ويجري تنفيذ مجموعة من التدابير المضادة للوباء.