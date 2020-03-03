غضب أهالي البارود في قنا من إهمال مطالبهم (صور)

يشكو أهالي قرية البارود، بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، من الإهمال في منظومتي النظافة والكهرباء، الأمر الذي دفعهم إلى مقاطعة الاحتفال بعيد قنا القومي، خاصة أن القرية ورجالها هي من سطرت تاريخ العيد القومي لها بعد هزيمتها الأسطول الفرنسي من حملة نابليون بونابرت.





في البداية يقول أحمد البارودي، من أهالي القرية، إن غياب قيادات وشباب قرية البارود عن مشهد احتفالات القرية الذين يتواجدون دائما في مثل هذه الاحتفالات وبالتواصل مع البعض منهم، أشاروا إلى أن غيابهم "احتجاجا" على عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة بتحويل البارود إلى قرية مستقلة، ومدها بالخدمات الأساسية مثل: الغاز الطبيعي، والصرف الصحي، وإقامة مركز شباب، وتزويد الوحدة الصحية بالأطباء، وإنارة الشوارع الداخلية، وإقامة الكورنيش، والبحث عن السفن الغارقة، وعمل متحف مفتوح للزائرين.



وتابع محمود نصر، من الأهالي: أن أهم المشكلات هي تحويل نجع البارود إلى قرية منفصلة لوقف التشتت بين 3 مجالس قروية بمركز قفط، ما يضيع حق النجع في الحصول على الخدمات، حيث أن النجع يضيع بين مجالس البراهمة والشيخية وقفط القروية.





وأضاف: أن من المطالب هي تنفيذ مشروع الكورنيش بمنطقة البارود، وتوفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية، وعمل مركز شباب لتوعيه شباب البارود.



وطالب الأهالي المحافظ والمسؤلين تنفيذ تلك المطالب والاهتمام بهذه القرية، التي سطرت تاريخ المحافظة، وجعلتها مثالًا يحتذى به في الدفاع عن الأرض والعرض.

