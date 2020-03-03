فيديو مثير لطفل إيراني يسقط على الأرض بسبب كورونا

تداول نشطاء مواقع التواصال الاجتماعي مقطع فيديو لطفل إيراني يعتقد أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجد الذي يعرف حاليا باسم "كوفيد 19".

وأظهر الفيديو الطفل الإيراني وهو يسير منهكا ويحاول الاستناد على السيارات الموجودة في الشارع أو الجدران، ثم يسقط على الأرض غير قادر على المشي، لتصل إليه سيارة الإسعاف وينقل إلى المستشفى.

وأصاب فيروس كورونا المستجد 978 شخصا في إيران، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 66 شخصا.





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