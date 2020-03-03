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31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:29 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة الصحة الوطنية بالصين، سجلت 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 2743.

 

وسجلت لجنة الصحة الوطنية بالصين، خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2743، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80 ألف و151 حالة، وشفاء 47204 حالة بعد العلاج.

 

وأجلت الكثير من الدول مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات، ومنعت دول أخرى دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا.

 

 وقد فرضت عدة دول إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

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