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مفاجأة.. باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:32 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
علي ماهر حلمي
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حددت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بديل اللاعب الدولي البرازيلي نيمار الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والعودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني حسب ما ذكرت العديد من التقارير الاسبانية والفرنسية.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية:" استقرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي علي ضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لخلافة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحاول حاليا أن تكون متقدمة في السبّاق للحصول على خدمات اللاعب الذي لم يتجاوز بعد 19 عاما بعد المنافسة القوية مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي لكن فرص النادي الفرنسي تبدو اقوي لتحقيق الغرض وضم اللاعب الفترة المقبلة"

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:" سعر اللاعب هو 140 مليون يورو كما طلبت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني".

ويرغب اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو في مغادرة نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لخوض تحدي جديد في الملاعب الأوربية وسط اهتمام بين العديد من الأندية الأوربية أبرزها ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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