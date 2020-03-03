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فى غياب حجازي.. موعد مباراة ويست بروميتش ونيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:53 ص
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ويست بروميش
ويست بروميش
محمد جمال
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يحل اليوم فريق نيوكاسل يونايتد ضيف ثقيل على فريق ويست بروميتش ألبيون ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة الحكم انتوني تايلور.

موعد مباراة ويست بروميتش ونيوكاسل

يلتقي فريقي نيوكاسل يونايتد وويست بروميتش اليوم، الثلاثاء ؤفى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3.

التشكيل المتوقع لفريق ويست بروميتش

حراسة المرمى : جونستون

خط الدفاع : اوشي، اجايي، بارتلى، تاونسيد

خط الوسط : هاربر، ليفرمور، كروفينوفيتش

خط الهجوم : بيريرا ، روبسون كانو، جروسيسكى

بينا التشكيل المتوقع لفريق نيوكاسل

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع : مانكييو، فرنانديز، لاسيليس، روز

خط الوسط : الميرون، هايدين، شيلفي، ريتشي

خط الهجوم : جايل، جويلاينتون

ويذكر أن المدافع الدولي المصري احمد حجازي سيغيب عن مباراة نيوكاسل اليوم، بعد الإصابة فى مباراة فريقه ويست بروميتش أمام ويجان الأخيرة ببطولة الشامبيونشيب.

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الكلمات المفتاحية

ويست بروميش حجازي الدوري الإنجليزي أحمد حجازي

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