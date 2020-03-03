31 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في الصين خلال 24 ساعة

ذكرت فضائية "العربية"، أن السلطات الصينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 2743.





وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2743، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80 ألف و151 حالة، وشفاء 47204 حالة بعد العلاج.